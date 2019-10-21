كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان سيجري محادثات مع بوتين بشأن سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال أردوغان في منتدى في إسطنبول استضافته محطة "تي آر تي" دون أن يخوض في تفاصيل: "سنتناول هذه العملية مع السيد بوتين، وبعد ذلك سنتخذ الخطوات اللازمة".
ومن المقرر أن يجري أردوغان محادثات مع بوتين يوم الثلاثاء في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.
ووافقت تركيا يوم الخميس في محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس على توقف لمدة خمسة أيام في هجوم على شمال شرق سوريا لإتاحة الوقت للمقاتلين الأكراد للانسحاب من "المنطقة الآمنة" التي تهدف أنقرة إلى إقامةها بالقرب من حدودها مع سوريا.
كما تهدف الهدنة إلى تخفيف الأزمة التي أثارها قرار الرئيس دونالد ترامب المفاجئ هذا الشهر بسحب جميع القوات الأمريكية البالغ عددها ألف جندي من شمال سوريا، وهي خطوة تم انتقادها في واشنطن وأماكن أخرى باعتبارها خيانة للحلفاء الأكراد الموالين الذين حاربوا لسنوات إلى جانب القوات الأمريكية ضد داعش.
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير يوم السبت إنه من المتوقع أن ينتقل جميع القوات التي انسحبت من شمال سوريا والتي يبلغ عددها حوالي 1000 جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد داعش و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".