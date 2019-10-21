كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. "السيادي" يعلن استعداده لاتخاذ قرارات لصالح الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت فضائية "سكاي نيوز"، عن نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو، صرح بأن المجلس مستعد لاتخاذ قرارات كبيرة لصالح الشعب السوداني.

وقال دقلو: "شركاؤنا في التفاوض يملكون الإرادة والقدرة على تحقيق السلام"، حسبما أفاد موقع صحيفة الوطن.

وكان الحزب الشيوعي السوداني قد دعا جميع السودانيين، إلى الاحتشاد اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى ثورة 21 أكتوبر (1964)، بهدف الضغط على الحكومة الانتقالية، لتحقيق كافة أهداف ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وجاء في بيان صادر عن الحزب، أمس الأحد، أن "الحزب الشيوعي يقدر ويثمن ما أنجزته السلطة الانتقالية وفق برنامج المرحلة الانتقالية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية والسعي لتحقيق السلام الدائم من دون أي سلبيات أو تقاعس عن إنجاز مهام الثورة ويقدم البديل المناسب في تنسيق مع حلفاه في الحرية والتغيير".

يذكر أن عدد من أحزاب المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير رفضت المشاركة في احتشاد شعبي في ذكرى مرور 55 عاما لثورة 21 أكتوبر السودانية لأجل الضغط على الحكومة الانتقالية.

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ونجحت ثورة شعبية اندلعت في 19 ديسمبر 2018، في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 30 عاما أمضاها رئيسا للبلاد.

أعلن رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، توقيع وثيقة الإعلان السياسي في مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، اليوم الاثنين.

كما كشف رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس أن التوقيع على الإعلان السياسي سيتركز حول وثيقة وقف الأعمال العدائية، إضافة إلى تحديد خارطة طريق للدخول في مفاوضات مباشرة.

يشار إلى أن جوبا تستضيف محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثلين عن الحركة الشعبية، كانت انطلقت الاثنين الماضي بوساطة أجراها رئيس جنوب السودان سلفا كير، وبدعم من قادة إقليميين بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، والرئيس الأوغندي يويري موسفيني.