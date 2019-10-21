كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تسعى لتطبيق عقوبات بـ 2.4 مليار دولار ضد الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى الصين إلى تنفيذ عقوبات انتقامية بقيمة 2.4 مليار دولار ضد الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن شريكها التجاري لم يمتثل بالكامل لقرار منظمة التجارة العالمية الذي يرجع إلى الإدارة الأمريكية السابقة، والذي يتطلب إلغاء التعريفات على الألواح الشمسية وأبراج الرياح واسطوانات الصلب، وسحب الألمنيوم.

وقالت بكين، تعليقًا على جلسة منظمة التجارة العالمية المقرر عقدها في 28 أكتوبر: "استجابة لاستمرار عدم امتثال الولايات المتحدة للتوصيات والأحكام الصادرة عن هيئة تسوية المنازعات DSB، تطلب الصين إذنًا من الهيئة بتعليق الامتيازات والالتزامات ذات الصلة بمبلغ سنوي قدره 2.4 مليار دولار".

وتعليقًا على المفاوضات الجارية، قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وكبير المفاوضين في المحادثات، ليو خه يوم السبت، إن الجانبين قد أحرزا "تقدما ملموسا" وأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

ووفقًا لـ"ترامب"، فإن الصين ستشتري ما بين 40 إلى 50 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية.

في هذه الأثناء، صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن جولة التعريفات على البضائع الصينية في منتصف ديسمبر ستصبح سارية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

لا تزال واشنطن وبكين منخرطتين في محادثات تجارية حول خلافات تسببت في حرب جمركية كبيرة. على مدار عام، فرض كلا الجانبين عدة جولات من العقوبات التجارية على بعضهم البعض واشتبكوا في معارك قانونية في منظمة التجارة العالمية.

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وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه يعتقد أن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه بحلول اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في تشيلي في 16 و17 نوفمبر .

وأضاف "ترامب" لصحفيين في البيت الأبيض: ”أعتقد أنه سيتم توقيعه بسهولة تامة.. آمل أن يكون ذلك بحلول القمة في تشيلي حيث سيحضر الرئيس (الصيني) شي (جين بينغ) وأنا“.

أمريكا تتوصل لاتفاق جزئي مع الصين

وكان الرئيس الامريكي اعلن الاسبوع الماضي، توصل لاتفاق جزئي مع الصين لانهاء الحروب التجارية القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبلغ ترامب، الصحفيين الأسبوع الماضي أن الجانبين "توصلا إلى مرحلة أولى مهمة في الاتفاق"، وقال إن الاتفاق لم تتم كتابته بعد ويتعلق بحقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية وشراء المنتجات الزراعية.

وتحدث ترامب عن "مشاعر أكثر ودية" في المباحثات، فيما أبلغ وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الصحافيين أن النقاشات كانت "بنّاءة". وتأتي الاجواء الإيجابية الأخيرة بعد أسبوع بدا فيها أن الطرفين في طريق مسدود.

ونص الاتفاق الجزئي علي قيام الصين بشراء كميات كبيرة من المنتاجات الزراعية الأمريكية.