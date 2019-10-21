كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: يمكن تأجيل البريكست في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تستبعد المسؤولة الفرنسية، أميلي دي مونتشالين، منح تأجيل جديد للانسحاب البريطاني من الكتلة شريطة أن توضح المملكة المتحدة أسباب رغبتها في تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت نائبة وزير الشؤون الأوروبية، أميلي دي مونتشالين، لمحطة BFM التلفزيونية الإخبارية الفرنسية إنه "لا يوجد تأجيل جديد دون أي شروط، ودون مبررات" مثل الانتخابات البرلمانية أو استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت إن فرنسا لا تريد أن يستمر الوضع "إلى الأبد" إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي في 31 أكتوبر.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في نهاية الأسبوع، إلى توضيح سريع لموقف المملكة المتحدة. وقال في بيان إن التأخير "لن يكون في مصلحة أي طرف."

من المتوقع أن يسعي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتصويت على اتفاق الانفصال الذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي، حيث يستعد البرلمان لأسبوع من حرب العصابات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يخطط جونسون لإيقاف الأمور عن طريق المطالبة بـ "تصويت " على اتفاق الانفصال في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، بعد يومين من تصويت المشرعين لتأجيل الموافقة على الصفقة، وفقا لمكتبه.

قد يرفض رئيس مجلس العموم جون بيركو السماح بمثل هذا التصويت لأن القواعد البرلمانية تمنع عمومًا النظر في نفس الإجراء مرة أخرى خلال الجلسة البرلمانية نفسها ما لم يتغير شيء ما.

Advertisements

ستقدم حكومة جونسون المحافظة التشريعات اللازمة لتنفيذ اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب أمام المناقشات والتعديلات التي يحتمل أن تطول الصفقة.