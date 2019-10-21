كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: يمكن تأجيل البريكست في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت نائبة وزير الشؤون الأوروبية، أميلي دي مونتشالين، لمحطة BFM التلفزيونية الإخبارية الفرنسية إنه "لا يوجد تأجيل جديد دون أي شروط، ودون مبررات" مثل الانتخابات البرلمانية أو استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت إن فرنسا لا تريد أن يستمر الوضع "إلى الأبد" إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي في 31 أكتوبر.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في نهاية الأسبوع، إلى توضيح سريع لموقف المملكة المتحدة. وقال في بيان إن التأخير "لن يكون في مصلحة أي طرف."
من المتوقع أن يسعي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتصويت على اتفاق الانفصال الذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي، حيث يستعد البرلمان لأسبوع من حرب العصابات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يخطط جونسون لإيقاف الأمور عن طريق المطالبة بـ "تصويت " على اتفاق الانفصال في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، بعد يومين من تصويت المشرعين لتأجيل الموافقة على الصفقة، وفقا لمكتبه.
قد يرفض رئيس مجلس العموم جون بيركو السماح بمثل هذا التصويت لأن القواعد البرلمانية تمنع عمومًا النظر في نفس الإجراء مرة أخرى خلال الجلسة البرلمانية نفسها ما لم يتغير شيء ما.
ستقدم حكومة جونسون المحافظة التشريعات اللازمة لتنفيذ اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب أمام المناقشات والتعديلات التي يحتمل أن تطول الصفقة.
يدعو وزير ألماني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى البحث عن حل شامل للأزمات في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويقول إنه لن يواجه مشكلة مع تأخير مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي لبضعة أسابيع.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الأحد عن وزير الاقتصاد بيتر التماير، عضو حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قوله لصحيفة "بيلد" "لا يزال الحل الجيد والمنظم ممكنًا إذا تواصل بوريس جونسون مع البرلمان وسعى إلى حل متعدد الأحزاب".
يقول إن استمرار لعبة "بوكر القوة" السياسية في بريطانيا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعرض الوظائف والازدهار للخطر، و"إذا كان التمديد ضروريًا لبضعة أسابيع، فلن أواجه مشكلة في ذلك".
لم يستجب الاتحاد الأوروبي حتى الآن لطلب جونسون لتمديد الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق في 31 أكتوبر لمغادرة بريطانيا الكتلة.
قول رئيس وزراء فنلندا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، "من المنطقي إتاحة مزيد من الوقت" للندن للتعامل مع اتفاق البريكست عن طريق التفاوض لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أرسل جونسون رسالة غير موقعة إلى الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم السبت مطالبًا فيها بتأجيل مغادرة بريطانيا الوشيكة في 31 أكتوبر، كما هو مطلوب بموجب القانون البريطاني، إلى 31 يناير 2020. لكنه اتبع ذلك برسالة موقعة تشير إلى أنه لا يؤيد تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يقول إنه سيكون ضد مصالح المواطنين الأوروبيين والبريطانيين وكذلك الشركات.
صرح رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين يوم الأحد بأن "فنلندا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تعلق أهمية كبيرة على الموافقة على اتفاقية المغادرة التي تم التفاوض عليها مع بريطانيا".
وقال رين إن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، سيتحدث مع زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين حول طلب بريطانيا تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.