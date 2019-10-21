مدافع “الأسود” في التشكيل المثالي للدوري الفرنسي الممتاز – صورة

اختارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، المدافع المغربي، يونس عبد الحميد، مدافع المنتخب المغربي وفريق ريمس الفرنسي، للتواجد في التشكيلة المثالية للجولة العاشرة من الدوري الفرنسي “الليغ1″، وذلك بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه في هذه الجولة.

وتألق عبد الحميد بشكل لافت، في المباراة التي جمعت فريقه بمونبيلييه، ليس فقط على المستوى الدفاعي، حيث يلعب في مركز قلب الدفاع، بل أيضا على المستوى الهجومي، إذ منح فريقه هدف الانتصار، الوحيد في المباراة، والذي مكن ريمس من 3 نقاط ثمينة.

عبد الحميد، وحسب تنقيط الجريدة الفرنسية الشهيرة، حصل على تنقيط 7 على عشرة، وهو ثاني أعلى تنقيط منحته للاعبين المتألقين في الجولة العاشرة.