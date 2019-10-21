الركراكي يعلق على تصريحات خليلوزيتش: ” البطولة الأقوى في إفريقيا.. لا نريد الفتنة”

علق وليد الركراكي، مدرب فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، على تصريحات الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، التي تم اعتبراها “مهينة للاعبين المحليين”، وذلك عقب المباراة التي جمعت فريقه، أمس الأحد، بأولمبيك خريبكة، عن الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية.

وفي الوقت الذي أشاد فيه الركراركي، الذي سبق له وأن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب لعدة سنوات، باللاعب المحلي والبطولة المحلية، ” فهي الأفضل في القارة الإفريقية، وذلك ما تؤكده الأرقام”، حسب ما صرح به، طالب الرجل نفسه بعدم “تحميل تصريحات الناخب الوطني أكثر ما تحتمل”.

وقال الركراكي، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة: ” لا يجب صب المزيد من الزيت على النار، اللاعب المحلي لاعب متميز، ولكن لا يجب دائما إثارة الفتنة بمجرد أن يصرح الناخب الوطني تصريحا من هذا القبيل”.

واضاف: ” الآن المنتخب المغربي في مرحلة بناء، نحن نعرف الضغوط الآن المسلطة على الرجل، ربما خانه التعبير بهذا الخصوص، لذلك لا يجب تحميل تصريحاته أكثر ما تحتمل”.

واختتم الركراكي تصرحه، بالإشادة الكبيرة بالأداء الذي قدمه المنتخب الوطني المحلي، أمام نظيره الجزائري، ” الذي أبان على روح انتصارية عالية”، حسب تعبيره.