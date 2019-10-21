اتصال هاتفي بين نتنياهو وبوتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، الإثنين، اتصالا هاتفيًا برئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.
وبحسب بيان الكرملين، فإنّ نتنياهو وبوتين بحثا "عددا من القضايا الجارية والوضع في سورية".
كما قال الكرملين إنّ سبب اتصال بوتين بنتنياهو هو معايدة الأخير بعيد ميلاده السبعين، الذي يحلّ اليوم، الإثنين.
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