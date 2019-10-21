شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. البرلماني معزب: تجميد المؤتمر شراكته مع الحوثي خطوة إيجابية والان مع التفاصيل
اعتبر برلماني بأن تجميد المؤتمر الشعبي العام للشراكة مع الحوثيين خطوة إيجابية.
وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي وعضو البرلمان اليمني عبد الرحمن معزب، إن ما أعلنه قيادات الحزب في صنعاء من تجميد للشراكة مع الحوثيين خطوة إيجابية وأنه قرار تأخر كثيراً وكان يجب أن يتخذ في ديسمبر (كانون الأول) لكن الإرهاب الحوثي حال دون اتخاذه، بحسب تعبيره.
وتابع عن المخاوف من أي رد انتقامي حوثي ضد قيادات الحزب في صنعاء في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "اليمن العربي" - إن الحوثيين ينتقمون بصورة يمنية من الشعب اليمني ومن حزب «المؤتمر»، لكنه يتوقع أن تتم حالة من المداراة وصولاً إلى تأليب الحاضنة الشعبية للحزب للتخلي عن دعم حروب الجماعة.
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