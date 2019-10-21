شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يبحث سن تدابير تقييدية ضد تركيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:43 مساءً, 21 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات بدأ دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم مناقشات حول الإجراءات المزمع اتخاذها ضد تركيا بشأن قضية التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل قبرص.

وتأتي المداولات التي انطلقت عل مستوى اللجنة السياسية والأمنية في المجلس الأوروبي من خلال الدعوة التي وجهها وزراء الخارجية الأوروبيون، إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني لتقديم مقترحات بشكل سريع بشأن فرض عدد من التدابير القسرية على تركيا بسبب انتهاكها المياه الإقليمية لقبرص واستمرارها في أعمال التنقيب عن الطاقة.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعهدوا من جهة أخرى بتقييد مبيعات الأسلحة إلى تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يبحث سن تدابير تقييدية ضد تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.