الاتصالات تنفي قطع الانترنت الجمعة والسبت

نفت وزارة الاتصالات، الاثنين، قطع الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين. وقالت مديرة العلاقات والاعلام بالوزارة عواطف شهاب في حديث لـ الخليج 365، ان "الوثيقة التي تناقلتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نية وزارة الاتصالات قطع خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين، عار عن الصحة". Advertisements واضافت ان "لا توجد اية نية لقطع خدمة الانترنت بتاتا". وتناقلت وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وثيقة نسبت الى وزارة الاتصالات تتضمن نيتها قطع خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين، بسبب اجراء اعمال صيانة.



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