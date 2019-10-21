مانشستر يونايتد يعلق على العرض السعودي لشراء النادي

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أمس أن محمد بن سلمان ينوي تقديم عرض ثالث لشراء نادي مانشستر يونايتد بعد أن تقديم بعرضين في وقت سابق وتم رفضهما.

وقال وودوارد في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "بناءً على ما أراه، فإن المُلاك الحاليين سيظلون في النادي على المدى البعيد".



وأضاف: "فيما يتعلق بعروض شراء النادي، لم يكن هناك أي مناقشات بشأن سعر البيع أو أي شيء من هذا القبيل".

وواصل: "أعتقد أن المُلاك الحاليين سيظلون متواجدين في النادي على المدى البعيد، لأن كل مناقشة نجريها سويًا تعتمد على التخطيط طويل الأمد".

