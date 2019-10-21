لبنان يتجه إلى خفض رواتب الوزراء وسط احتجاجات تعم البلاد

من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء اللبناني على إصلاحات، الاثنين، تشمل خفض رواتب الوزراء إلى النصف في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية وتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها مناطق من العاصمة بيروت.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المئة وأيضاً خفض مستحقات مؤسسات الدولة والمسؤولين بالحكومة.
كما تتضمن مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية 2020، كما تسعى الحكومة إلى خصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المتدهور الذي يمثل أحد أكبر الضغوط على الوضع المالي المتداعي في البلاد.
وأغلق المحتجون الشوارع في اليوم الخامس من المظاهرات التي أججتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
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