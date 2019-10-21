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السندات الدولارية للبنان تهوي مع اتساع نطاق الاحتجاجات

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انخفضت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر، الاثنين، عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وهوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله عند 65.5 سنت، حسبما أظهرته بيانات "تريدويب"، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي أربعة سنتات.

وشهد لبنان مظاهرات على مدار أربعة أيام هي الأضخم منذ عقود احتجاجا على النخبة الحاكمة التي تطاردها مزاعم بالفساد والمحسوبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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