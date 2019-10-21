السندات الدولارية للبنان تهوي مع اتساع نطاق الاحتجاجات

انخفضت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر، الاثنين، عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وهوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله عند 65.5 سنت، حسبما أظهرته بيانات "تريدويب"، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي أربعة سنتات.
وشهد لبنان مظاهرات على مدار أربعة أيام هي الأضخم منذ عقود احتجاجا على النخبة الحاكمة التي تطاردها مزاعم بالفساد والمحسوبية.
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