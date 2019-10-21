تفاصيل خطة البنتاغون للانسحاب من سوريا ونقل مئات الجنود الى العراق

كشفت صحيفة الشرق الاوسط، تفاصيل خطة وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" للانسحاب من سوريا ونقل مئات الجنود الى العراق.

وفي وقت سابق طالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من وزارة الدفاع الأميركية وضع خطط لتنفيذ قراره السياسي بالانسحاب من سوريا والتوصل إلى تفاهمات مع تركيا لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا بعمق قدره نحو 32 كلم وامتداد نحو 440 كلم.

وبحسب المعلومات التي توفرت للصحيفة فإن الخطة والأفكار التي وضعتها وزارة الدفاع الأميركية تتضمن العناصر الآتية:

- نقل 700 جندي أميركي من شرق سوريا إلى غرب العراق.

- الإبقاء حالياً على وجود التحالف الدولي ضد "داعش" في أجواء شرق سوريا.

- الإبقاء على مذكرة «منع الاحتكاك» مع الجانب الروسي مع احتمال البحث في تعديلها.

Advertisements

- الاحتفاظ بقاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية بما يتضمن من قوات خاصة ودعم لمعارضين سوريين، بهدف محاربة «داعش» وتقديم دعم استخباراتي.

- الاحتفاظ بعناصر من متعاقدين من شركات عسكرية خاصة قرب آبار النفط ومعامل الغاز. (تضم منطقة شرق الفرات 90 في المائة من نفط سوريا ومنتصف الغاز).

- نقل قواعد عسكرية إلى مناطق قريبة من الآبار قرب حدود العراق لمنع انتقال هذه الآبار إلى دمشق قبل التوصل إلى تفاهمات.

- بحث مقترح بتوفير حماية دولية وقوات خاصة لسجون تضمن عناصر من "داعش" تعتبرهم دول غربية خطرين.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، باستمرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا باتجاه العراق وإخلاء عدة قواعد عسكرية أقامتها سابقا في البلاد، ونشرت مقاطع مصورة قالت إنها لخروجها.