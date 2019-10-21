جونسون يسعى لطرح بريكست للتصويت مجددا بعد سقوطه في "فخ المعارضة"

سعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لطرح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" للتصويت في البرلمان، الإثنين، بعد أن أجبره خصومه على إرسال خطاب يطلب فيه من التكتل تأجيل الخروج.

ومع بقاء 10 أيام فقط على موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، تخيم حالة من الفوضى على مشهد الخروج مرة أخرى.

ونصب المعارضون في البرلمان فخا لجونسون، السبت، وطالبوا بتغيير تسلسل التصديق على الاتفاق؛ ما يخضع رئيس الوزراء لقانون يلزمه بالتأجيل حتى 31 يناير/كانون الثاني.

Advertisements

وبحكم القانون فإن جونسون كان مجبرا على إرسال رسالة يطلب فيها تمديد مهلة الخروج حتى 31 يناير/كانون الثاني عام 2020، بعد رفض النواب في مجلس العموم، السبت، دعم الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.





ويصر جونسون على وجوب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول كما هو مخطط.

والأحد، أصرت الحكومة على أن البلاد ستغادر التكتل يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرة إلى أنها تعتزم طرح الاتفاق للتصويت في البرلمان، الإثنين، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان رئيس مجلس العموم سيسمح بإجراء هذا التصويت.