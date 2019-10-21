رئيس وزراء إسبانيا يطالب حاكم كتالونيا بإدانة عنف المتظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه رئيس الوزراء الإسباني المكلف بيدرو سانشيز، إلى إقليم كتالونيا؛ "لزيارة رجال الشرطة الذين أصيبوا في الاضطرابات العنيفة" التي وقعت في الأيام الماضية.
وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن سانشيز أرسل خطابا لرئيس حكومة كتالونيا الانفصالي كيم تورا لتذكيره بالتزامات المنصب الذي يشغله، مثل إدانة العنف وحماية رجال فرض القانون وتفادي الاضطرابات المدنية.
وجاء في خطاب سانشيز: "واجب أي مسؤول حكومي هو ضمان سلامة جميع المواطنين، والحفاظ على الانسجام الاجتماعي، في الأيام الماضية، كان سلوكك يتجه بالتحديد في اتجاه المعارضة".
كما قال سانشيز في رسالة عبر تويتر إنه تحدث مع عمدة مدينة برشلونة أدا كولاو لإظهار دعمه.
واحتج الانفصاليون الكتالونيون مجددا، مساء السبت، ضد الأحكام بالسجن لفترات طويلة ضد 9 من قادة حركة الاستقلال؛ إذ تجمع نحو 6 آلاف شخص في وسط برشلونة، وفقا لتقديرات وسائل الإعلام.
وكان هذا هو يوم الاحتجاج السادس على التوالي في الإقليم الانفصالي الواقع شمال شرقي إسبانيا بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسبانية الشهر الماضي أحكاما بالسجن يصل بعضها إلى 13 سنة.
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