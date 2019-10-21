انت الان تتابع أردوغان يقول إنه سيتخذ الخطوات القادمة في سوريا بعد اجتماعه مع بوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن بلاده ستتخذ خطوات "ضرورية" أخرى في شمال شرق سوريا بعد اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء، وهو اليوم الذي ينتهي فيه وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام توسطت فيه واشنطن.

وقال أردوغان أمام منتدى في اسطنبول استضافته محطة تي.آر.تي وورلد التلفزيونية "سوف نناقش هذه العملية مع السيد بوتين وبعد ذلك سنتخذ الخطوات الضرورية".

ومن المقرر أن يعقد أردوغان محادثات مع بوتين في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود غدا.