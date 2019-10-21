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الإثنين 21 أكتوبر 2019
مظاهرات
كتبت- أماني عزام
طالب الدكتور أسعد السحمراني، مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني، بضرورة فتح ملفات الفساد والإثراء غير المشروع لكل والوزراء وأعضاء مجلس النواب في لبنان اعلى أن تكون الكلمة الفصل تكون للقضاء العادل غير المسيس .
وكشف "السحمراني" في تصريح خاص، أن بعض الوزراء المحسوبين على الرئيس اللبناني ميشيل عون وبعض أعضاء مجلس النواب يمارسون الطرح الطائفي واحتكار التعيينات في الوظائف.
وأوضح مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني، أن الرئيس اللبناني مضى على وجوده في السلطة ثلاث سنوات، لافتًا إلى أنه في الحكومة السابقة عين وزيرًا للإصلاح والفساد الإداري ولم يفتح أي ملف، ثم ألغى المنصب في الحكومة الحالية.
يذكر أن رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون، تحدث في بداية جلسة الحكومة صباح اليوم الذي وأكد خلالها أنه يتفهم وجع الناس لكن لا يجوز تعميم تهمة الفساد على الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي لبناني يطالب بضرورة فتح ملفات فساد الوزراء والنواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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