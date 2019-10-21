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متظاهرون يقطعون طريق الساحل فى لبنان
الإثنين 21 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قطع عدد من المتظاهرين لطريق الساحل عند بلدة الجية فى محافظة جبل لبنان.
وبدأ المحتجون اللبنانيون بالتوافد من منطقة اقليم الخروب، إلى موقع الاعتصام المركزى الذى ينفذه أبناء المنطقة فى وسط الأوتوستراد الساحلى فى بلدة الجية، وقطع المتظاهرون الطريق بالحواجز الحديدية والسواتر الترابية والإطارات على الأوتوستراد بين العاصمة بيروت والجنوب.
ووجهت دعوات فى منطقة اقليم الخروب، للمشاركة فى التجمع والاعتصام فى فترة بعد الظهر، لتسجيل أكبر عدد ممكن من الحضور الشعبي تعبيرا عن رفض الواقع المعيشي والاجتماعى والاقتصادى الذى يعيشه اللبنانيين.
كما دعا حراك الشباب واللجان معظم أهالى الإقليم إلى عدم تفتيت الحركة الاحتجاجية، وإقامة الوقفات والاعتصامات فى بلدات الاقليم، بل دعا الى اختصارها فى الاعتصام المركزى فى الجية.
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