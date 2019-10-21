العثور على إماراتي "ميتاً" في فندق بلبنان

العثور على إماراتي ميتا في فندق بلبنان الإثنين 21 أكتوبر 2019 أرشيفية Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أوردت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان أنه جرى العثور على رجل إماراتي في العقد الخامس من العمر، ميتا داخل فندق شهير بمنطقة زحلة.

وقالت الوكالة الوكالة الوطنية للإعلام إن مصادر طبية رجحت أن تكون الوفاة طبيعية، دون مزيد من التفاصيل. وكانت الإمارات رفعت هذا الشهر حظرا على سفر مواطنيها إلى لبنان.

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