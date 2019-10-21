احتجاجات هونغ كونغ.. رش الشرطة لأكبر المساجد بالصباغ الأزرق يُغضب المسلمين

زارت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، الموالية لبكين، وقائد شرطة المدينة، اليوم الإثنين، مسجدا تعرض للرش بمدفع ماء يحتوي على صباغ أزرق خلال الاحتجاجات العنيفة الأخيرة في المدينة.

وتلون مدخل مسجد كولوون، أكبر المساجد في هونغ كونغ باللون الأزرق الأحد، ما أثار غضبا بين الأهالي المسلمين والمحتجين أيضا.

وتستخدم الشرطة الصباغ الأزرق، والذي أحيانا ما يحتوي على سائل يسبب حروقا، للتعرف على المحتجين ورصدهم، لكنها غالبا ما تتسبب في تلطخ الشوارع والمباني بهذا اللون.

وأظهرت تسجيلات مصورة، أمس الأحد، شاحنة تتوقف قرب المبنى خلال مواجهات مع المحتجين، ثم تقوم برش حوالي ستة من الصحافيين والمارة الذين تجمعوا في الطريق أمام المبنى.

ونشرت الشرطة بيانا، قالت فيه إن إصابة المسجد لم تكن متعمدة، لكنها لم تقدم اعتذارا.

Advertisements

وقال ممثلو المسجد للصحافيين إن المسؤولين قدما اعتذارهما لحادثة مدفع الماء، وقد قبل الاعتذار.

وشكر مسؤولو المسجد المصلين والأهالي الذي سارعوا لتنظيف المسجد على إثر الحادثة.

وتم تشييد مسجد كولوون أساسا في أواخر القرن التاسع عشر للجنود المسلمين من الهند التي كانت خاضعة للحكم البريطاني.

وأعيد بناؤه في مطلع ثمانينات القرن الماضي، ولا يزال الجامع الرئيسي للمسلمين البالغ عددهم 300 ألف في هونغ كونغ.

وشهدت هونغ كونغ يوما جديدا من أعمال العنف، أمس الأحد، في إطار تظاهرات مستمرة منذ قرابة خمسة أشهر للمطالبة بالديموقراطية.