لطيفة رأفت تجدد الاحتفال بعقيقة ابنتها ألماس.. نقش بالحناء ورقص على أنغام الدقة المراكشية – فيديو

جددت الفنانة لطيفة رأفت، أمس الأحد، الاحتفال بعقيقة ابنتها “ألماس”، وهذه المرة كانت التقاليد المغربية حاضرة في الاحتفال.

وشاركت ديفا الأغنية المغربية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، مقاطع فيديو من الحفل، إذ نقشت يدها بالحناء، ورقصت على أنغام الدقة المراكشية.

وحضر الاحتفال عدد من الأصدقاء المقربين من لطيفة رأفت، منهم وخبير التجميل جواد قنانة، ومهدي بنكيران.

وأنجبت لطيفة رأفت ابنتها الأولى، وهي في عمر الـ54، وسبق أن أقامت بهذه المناسبة حفلا الأسبوع الماضي، وشاركت جمهورها التحضيرات له فقط دون تفاصيله.