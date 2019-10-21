احتجاجات لبنان.. سفارة المغرب تغلق أبواب مكاتبها ببيروت

أعلنت سفارة المغرب في لبنان، صباح اليوم الاثنين، عن إغلاق أبوابها، وذلك تزامنا مع استمرار الإحتجاجات التي تشهدها البلاد لليوم الخامس على التوالي.

وقالت السفارة المغربية، إنه و”نظرا للأوضاع القائمة ببيروت حاليا، فإنها قد قررت إغلاق مكاتبها الموجودة بمركز المدينة، وذلك يومه الإثنين ابتداءا من الساعة الحادية عشرة والنصف 11:30 حسب التوقيت المحلي”.

وأكد المصدر ذاته، بأن السفارة تضع رهن إشارة أفراد الجالية المغربية بلبنان، رقم تلفون خاص بهم للتواصل في الحالات المستعجلة المرتبطة بالأوضاع الراهنة: 96181701065 (+).

ويعيش لبنان منذ يوم الخميس الماضي، على وقع احتجاجات عارمة ومتواصلة تطالب برحيل الطبقة السياسية الفاسدة وإسقاط الحكومة، فيما ينتظر أن تنتهي اليوم مهلة 72 ساعة التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للشروع في خطوات إصلاحية، او الاستقالة منصبه.