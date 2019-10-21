متسللون روس "استغلوا" عملية تجسس إيرانية لمهاجمة عشرات الدول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادعى مسؤولون بريطانيون وأميركيون، اليوم الإثنين، أن مجموعة من قراصنة المعلومات الروس، نجحت باختراق أجهزة حكومية وصناعية في عشرات الدول، تحت غطاء إيراني.

وقال المسؤولون إن المتسللين الروس، نفذوا هجومهم مستغلين عملية تجسس إلكتروني إيرانية.

وتعرف تلك المجموعة الروسية باسم "تورلا" وتتهمها السلطات في إستونيا والتشيك بالعمل لحساب جهاز الأمن الروسي (إف إس بي)، وقال مسؤولون أمنيون بريطانيون إن المجموعة استخدمت أدوات وبنية أساسية إلكترونية إيرانية ونجحت في اختراق منظمات فيما لا يقل عن 20 دولة مختلفة خلال الثمانية عشر شهرا الماضية.

وأضافوا أن عمليات التسلل، التي لم يكشف عن حجمها من قبل، ركزت على الشرق الأوسط ولكنها استهدفت أيضا منظمات في بريطانيا.

وقال المسؤول الكبير في وكالة المخابرات البريطانية (جي سي إتشكيو)، بول تشيتشيستر، إن هذه العملية تثبت إن المتسللين المدعومين من الدولة يعملون في "حيز مزدحم جدا" ويطورون هجمات وأساليب جديدة لتحسين تغطية مساراتهم.

Advertisements

وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني التابع للاستخبارات البريطانية في بيان رافق تقرير مشترك مع وكالة الأمن الوطني الأميركية إنه يريد زيادة الوعي بهذا النشاط وزيادة صعوبة الهجمات بالنسبة للخصوم.

وقال تشيتشيستر الذي يعمل مديرا لعمليات المركز الوطني للأمن الإلكتروني: "نريد أن نبعث رسالة واضحة مفادها أنه حتى عندما يسعى المتسللون الإلكترونيون لإخفاء هوياتهم ستتمكن قدراتنا من كشفهم في نهاية الأمر".

ويصنف المسؤولون الغربيون روسيا وإيران على أنهما أخطر تهديدين في مجال الفضاء الإلكتروني إلى جانب الصين وكوريا الشمالية مع اتهام كل من الحكومتين بالقيام بعمليات تسلل ضد دول في مختلف أنحاء العالم.

وقال مسؤولو المخابرات إنه ليس هناك دليل على تواطؤ مجموعة "تورلا" الروسية مع ضحيتها الإيرانية وهي مجموعة تسلل إلكتروني تعرف باسم "إيه بي تي 34" يقول باحثون في مجال الأمن الإلكتروني في شركات من بينها "فايرآي" إنها تعمل لحساب الحكومة الإيرانية.