شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل لتنظيم داعش يهدد بتصفية قيادات الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

هدد تنظيم داعش الإرهابي، ذراع حزب "الإصلاح" في اليمن، بتصفية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. وفي إصدار صوتي (أنشودة) توعد التنظيم الإرهابي أيضا قادة المجلس الانتقالي وكذلك مدير أمن عدن اللواء شلال شائع. Advertisements والأنشودة هي تطوير لأنشودة سابقة تخص تنظيم القاعدة سبق وأن ساق فيها أسماء عشرات من ضباط المخابرات وتوعد بتصفيتهم. وتسعى تلك التنظيمات الإرهابية إلى خلط الأوراق بشكل واسع في عدن، وباقي المناطق المحررة التي عجزت عن العودة إليها، وذلك كجزء من مخطط مشبوه لإغراق اليمن في موجة جديدة من الفوضى.

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