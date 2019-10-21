شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفرض التجنيد الإجباري في محافظتي ريمة وذمار والان مع التفاصيل

فرضت مليشيا الانقلاب الحوثية التجنيد الإجباري على أبناء محافظة ريمة ومديرية عتمة بمحافظة ذمار، في محاولة لإيقاف نزيف خسائرها الفادحة التي تتكبدها بمختلف الجبهات.

وأكدت الكثير من العائلات رفض الإجراءات الحوثية، وباشرت بنقل أولادها إلى كهوف الجبال مع وصول لجنة التجنيد الإجباري إلى القرى والمناطق في محافظة ريمة.

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وقالت مصادر متطابقة إن مليشيا الانقلاب هددت باعتقال الآباء إذا لم يسلموا أبناءهم عبر مشايخ المناطق أو دفع مبالغ باهظة تصل إلى مليون ريال يمني 7 آلاف ريال سعودي.

هذا وتزور ما تسمى باللجنة الحوثية للتجنيد، المناطق بشكل يومي في ريمة وعتمة منذ أكثر من أسبوع في إطار حملة لجمع مقاتلين في ظل الخسائر الفادحة التي تتكبدها في مختلف الجبهات، ورفض قبائل صنعاء وعمران التحاق أبنائهم بالقتال في صفوف المليشيا.