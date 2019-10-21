شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بتعز يُشيد بجامعة تعز على تكريمها لأحفاد بلال والان مع التفاصيل

أشاد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون، بجامعة تعز على تكريمها للطلاب الخريجين من احفاد بلال.

جاء ذلك خلال حضوره صباح اليوم حفلا تكريميا للطلاب والمبدعين والموهوبين والخريجين من احفاد بلال والذي أقامته نيابة شؤون الطلاب بالجامعة.

وأكد الوكيل عون في كلمته باسم السلطة المحلية بالمحافظة، على حق الجميع في التعليم بموجب القانون والدستور ، وعدم التمييز العنصري او التهميش لهذه الشريحة ولأي شريحة في المجتمع ونبذ العادات والتقاليد السائدة والمتخلفة تجاه هذه الفئة.

واثنى عون على رئاسة جامعة تعز ونيابة شؤون الطلاب على هذ اللفته الرائعه والمتميزة لتكريمهم والاهتمام بهم وتشجيعهم على التعليم الجامعي وتنمية مواهبهم المختلفة من خلال منح الجامعة لمقاعد خاصة بهم في كل كليات الجامعه دون تمييز .

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ودعا الوكيل عون كل الجامعات الخاصة والمعاهد المختلفة في المحافظة لتخصيص مقاعد دراسية لهذه الفئة من المجتمع، اسهاما منها في تمكين احفاد بلال علمياً وعملياً ليشاركوا في عملية التنمية الشاملة، وأن ينالوا كافة حقوقهم القانونية و الدستورية دونما انتقاص او تهميش .

وشدد وكيل المحافظة في كلمته على ضرورة اعداد دراسة مشروع خاص لتمكين احفاد بلال في مختلف الأصعده، داعياً الصندوق الاجتماعي للتنمية في المحافظة لتبني هذا المشروع الذي سيسهم في اعادة الإعتبار لهذة الشريحة ، لها حقوق وعليها واجبات .

وتخلل الحفل التكريمي عدد من الكلمات والفقرات الفنية والابداعية للطلاب الخريحين من احفاد بلال نالت اعجاب الحاضرين .

وفي ختام الحفل قام وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور رياض العقاب بتكريم الطلاب المبدعين والموهبين والخريجين من احفاد بلال بالشهائد التقديرية والتشجيعية تقديرا لهم لما بذلوه من جهود في تحصيلهم العلمي والمعرفي خلال فترة دراستهم الجامعية .

حضر الحفل عدد من عمداء الكليات والأكاديمين وطلاب الجامعة وممثلي المنظمات المهتمين بهذة الفئة وعدد من وسائل الاعلام المختلفة .