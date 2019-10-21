شكرا لقرائتكم خبر عن صحافي: الحوثية استغلت وضع اليمن قبل تدخل التحالف لإنقاذه من الشروع الإيراني والان مع التفاصيل

أكد صحافي، بأن الجماعات الإرهابية تكبر وتكون قوية في ظل الفوضى والدمار.

Advertisements

وأوضح الصحافي فيصل الذبحاني في تصريح نشرته صحيفة «البيان» الصادرة اليوم الاثنين أن جماعة الحوثي الإرهابية - المدعومة من إيران استغلت عدم الاستقرار لتحتل البلد من أقصاه إلى أقصاه قبل أن يتدخل التحالف العربي لإنقاذ عروبة وهوية اليمن من بين براثين المشروع الإيراني، مضيفاً أنه حتى تنظيما القاعدة وداعش ليسا ببعيدين عن هذه القاعدة،

فجماعات كهذه لا تكبر ولا تكون قوية إلا في ظل الفوضى والدمار، فهي جماعات تتقن فن التلون والتشكل بحسب الوضع، ولا تملك قيماً وطنية أو إنسانية، ولا حتى دينية خالصة.