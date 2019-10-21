كاتب: الجماعات المتشددة تتوزع بين البيضاء ومأرب وشبوة وأجزاء من أبين

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يرى مراقبون أن دور التحالف العربي في محاربة الإرهاب أثمر تشتيت التنظيمات المتشددة وإضعافها ومنعها من العودة إلى المدن المحررة.
وقال الكاتب والصحافي أمين الوائلي في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين إن الجماعات المتشددة تحتفظ بمواقع تمركز ووجود في معاقل تقليدية متعارفة في أجزاء من البيضاء وسط البلاد.
وتتمدد بتفاوت عبر جغرافيا مناسبة لها وبيئة مسالمة على الأقل إذا لم تكن مواتية، في توزع بين البيضاء ومأرب وبما يبقيها على مقربة من شبوة، وكما هو الحال في سنوات أخيرة وفترات طويلة، قبل عمليات الأحزمة الأمنية والنخب بمساندة قوات التحالف عبر المحافظات الجنوبية والشرقية عامة.
ويضيف الوائلي: «لكن هذا الوضع لم يعد قائماً الآن، أو أن شروطه اختلّت بفعل الأحداث الأخيرة في شبوة، ما يعني أن معاودة ظهور ونشاط الجماعات الإرهابية والمتشددين في هذه المساحات أمر وارد، بل واقع».
ونشاط وعمليات الطائرات بدون طيار خلال الأسابيع الأخيرة دليل آخر على الحاجة التي أملتها متغيرات فرضت إعادة تفعيل آليات تتبع ورصد واستهداف لعناصر ومجموعات تتنقل أو تتحرك في أعداد قليلة عبر الجغرافيا المثلثية (البيضاء - مأرب - شبوة)، علاوة على أجزاء متداخلة من أبين.
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