شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بحضرموت يُشيد بإحدى الإذاعات المحلية.. تعرف على السبب! والان مع التفاصيل

أشاد مسؤول محلي بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، اليوم الاثنين، بإحدى الإذاعات المحلية.

وفي التفاصيل، أثنى مدير عام مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد أحمد القحوم على مواكبة إذاعة سلامتك FM لجلسة رواد التعليم بحضرموت ، الذين أناروا عتمة الجهل وحملوا لواء التنوير ، واعتبر ذلك في صميم رسالة الإعلام والغوص مع الناس وبين الناس ، كما قال إن هذه الخطوة تأتي في سياق الفن الإعلامي.

ووصف القحوم هذه اللفتة من سلامتك بالفكرة الرائعة التي ترجمتها الإذاعة اعلامياً بصورة أروع.

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وجاء في رسالة بعث بها مدير عام مكتب الثقافة للزميل صلاح العماري مدير إذاعة سلامتك : "ما قامت به سلامتك فكرة رائعة.. ترجمتموها اعلامياً بصورة أروع .. هذا هو الإعلام (الصح).. الغوص مع الناس وبين الناس.. شكراً.. وأتمنى لكم المزيد من هكذا فن اعلامي".

وكانت إذاعة سلامتك FM وفي سياق اهتمامها برواد التعليم واكبت صباح السبت الجلسة نصف الشهرية لرواد التعليم بمنزل رائد التعليم الاستاذ الفاضل أحمد سعيد باحبارة بالمكلا ، والذين أفنوا أعمارهم في خدمة التعليم، وكانوا بالفعل شموعاً تحترق لتضئ للأجيال المتعاقبة وحملوا لواء التنوير.

يذكر أن الزميل الأستاذ خالد القحوم إعلامي وصحفي معروف ، ارتبط بفنون الاذاعة والصحافة ، وبذكرى سنوات جميلة من المهنية والود والصبر في بلاط صاحبة الجلالة مع زميله صلاح العماري في صحيفتي "شبام" و"شبام الرياضي".