شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: أزمة لبنان سياسية قبل أن تكون اقتصادية والان مع التفاصيل

قال المحلل السياسي، خالد الزعتر، إن ورقة الإصلاح الاقتصادية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري يجب أن تلقى رفضا واسعا من الشارع اللبناني لأنها تسعى لحصر الأزمة التي يعيشها #لبنان في الجانب الاقتصادي فقط.

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وأكد الزعتر عبر حسابه على موقت التواصل الاجتماعي تويتر أن الذي تعيش لبنان أزمة سياسية بالدرجة الأولى.. ضعف الدولة وهيمنة حزب الله.

وأضاف: سعد الحريري بالورقة الإصلاحية الاقتصادية التي يسوق لها يوفر طوق نجاة لحزب الله الذي يحاول حصر أزمة لبنان في الإطار الاقتصادي بعيداً عن الحديث عن ضعف الدولة اللبنانية مقابل هيمنة حزب الله الإرهابي وتدخلات إيران.