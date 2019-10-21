'دايو' الكورية تفوز بعقد إنشاء نفق تحت مياه خور الزبير بقيمة 86 مليون دولار

أعلنت شركة "دايو" للهندسة والإنشاءات الكورية، الاثنين، فوزها بعقد لإنشاء نفق تحت مياه خور الزبير بقيمة 86 مليون دولار.
وأشارت إلى أن "هذه الصفقة تأتي كمرحلة أولى من مشروع بناء نفق تحت مياه خور الزبير، يربط بين منطقتي أم قصر والفاو في الجزء الجنوبي من البلاد".
وأضافت، أن "هذا المشروع يعتبر الرابع الذي فازت به الشركة في العراق في هذا العام"، مشيرة إلى أنها "فازت بعقود بقيمة 460 مليون دولار في العراق، بما في ذلك مشاريع بناء الطرق والمطارات".
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