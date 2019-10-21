العشرات يتظاهرون أمام مبنى تربية كربلاء احتجاجاً على 'إلغاء' تعييناتهم

وقال مراسل الخليج 365، إن عشرات المتقدمين للتعيينات في تربية كربلاء التي أطلقتها منذ عام تظاهروا أمام مبنى المديرية.

من جانبهم، قال متظاهرون إن تظاهرتهم تأتي احتجاجاً أمام على "إلغاء" التعيينات بقرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.