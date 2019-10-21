تعرف على القروض التي يقدمها مصرف الرافدين لشراء وترميم الوحدات السكنية

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن تقديمه مجموعة من القروض والسلف للموظفين والمواطنين لشراء وترميم وحدات سكنية .

وقال المصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الخدمات التي يقدمها للموطنين والموظفين من قروض وسلف لشراء وترميم الوحدات السكنية شملت :-

1-قروض الوحدات السكنية الاستثمارية بمبلغ 100 مليون دينار للموظفين حسب الضوابط و50 مليون دينار للمواطنين بكفالة كفيل ضامن ويتم الاستغناء عن الكفيل للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا.

2-قروض البناء للمواطنين البالغة 50 مليون دينار بعد تقديم سند عقار لارض سكنية على ان تكون المساحة 200 متر او يتم اعتماد اجازة بناء باسم طالب القرض حصرا ولمدة عشر سنوات.

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3-سلف منتسبي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا حدها الاعلى 25 مليون دينار سنويا ولمدة 6 سنوات.

4- قروض لغرض ترميم وتاهيل الدور او اضافة بناء بمبلغ 30 مليون دينار للمواطنين و50 مليون دينار للمواطنين لقاء رهن العقار المراد تاهيله او اضافة البناء عليه ولمدة 6 سنوات.



5- قروض مشروع المجمعات السكنية الاستثمارية وبحدود 80% من قيمة الوحدة السكنية وبدون كفيل وبنسبة فائدة 4% سنويا ولمدة 15 سنة.