إحذري هذه الأعراض تكشف معاناتك من أكياس المبيض

تعاني الكثير من النساء من أكياس المبيض وهي حالة تحتاج إلى العلاج السريع بسبب تأثيراتها السلبية. ولهذا يجب أولاً الانتباه إلى بعض الأعراض البسيطة والعادية التي تدل على حدوثها.
الألم: من الممكن أن يكون حاداً أو خفيفاً ويحدث عند أسفل البطن ومن جانب واحد.
اضطرابات البول: قد تشكل الأكياس كبيرة الحجم ضغطاً على المبولة وهو ما يسبب حدوث هذه الاضطرابات.
الإمساك: قد يؤدي ظهور أكياس المبيض إلى انقباض الشرج وبالتالي حدوث الإمساك. وفي كل هذه الحالات من الضروري استشارة الطبيبة منعاً لتفاقم المشكلة.
الثقل: من الممكن أن ينتج عن نمو أكياس المبيض الشعور بثقل وعدم ارتياح في أسفل البطن.
اضطرابات البول: قد تشكل الأكياس كبيرة الحجم ضغطاً على المبولة وهو ما يسبب حدوث هذه الاضطرابات.
الإمساك: قد يؤدي ظهور أكياس المبيض إلى انقباض الشرج وبالتالي حدوث الإمساك. وفي كل هذه الحالات من الضروري استشارة الطبيبة منعاً لتفاقم المشكلة.
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