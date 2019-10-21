بالفيديو: لحظة تعرض سعوديين لسطو مسلح في لندن

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة الخاصة بإحدى المقاهي بمنطقة "مايفير" بلندن، لحادث سرقة تعرض لها مجموعة من السياح السعوديين.
ويظهر في الفيديو، السياح الذين زعمت صحيفة "المرصد" أنهم سعوديين، وهم جالسين خارج المقهى، قبل أن ينقض عليهم لصين ملثمين ومتسلحين بأسلحة بيضاء.
وقام اللصان بسرقة ساعات السياح في وضح النهار، دون أي تدخل من أحد.
يذكر أن وزارة الداخلية البريطانية، كشفت عن ارتفاع معدل تعرض الوافدين للسرقة في لندن للضعف، مقارنة بأي مكان آخر في بريطانيا.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن، 19 ألف حادث سرقة خلال العام الماضي.
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