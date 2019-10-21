بالفيديو: لحظة تعرض سعوديين لسطو مسلح في لندن

ويظهر في الفيديو، السياح الذين زعمت صحيفة "المرصد" أنهم سعوديين، وهم جالسين خارج المقهى، قبل أن ينقض عليهم لصين ملثمين ومتسلحين بأسلحة بيضاء.

وقام اللصان بسرقة ساعات السياح في وضح النهار، دون أي تدخل من أحد.