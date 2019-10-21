القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء في بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، إلقاء القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع مفارز أمنية مشتركة، ألقت القبض على ٨ مطلوبين للقضاء في مناطق (الاعظمية، العبيدي، الرحمانية، الحرية)".



وأضاف البيان، أن هؤلاء المطلوبين "صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق مواد قانونية مختلفة، من بينهم ٤ متهمين يتاجرون في المواد المخدرة، حيث تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معهم".



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