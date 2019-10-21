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مقتل مدني بمشاجرة في مدينة الصدر شرقي بغداد

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأن مدنيا قتل بمشاجرة في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة، تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ما ادة الى مقتل احدهم في الحال".

 

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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