مقتل مدني بمشاجرة في مدينة الصدر شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن مدنيا قتل بمشاجرة في مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة، تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ما ادة الى مقتل احدهم في الحال".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".
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