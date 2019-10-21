الكنديون ينتخبون برلمانا جديدا وسط منافسة شرسة بين ترودو وشير

يدلي الكنديون بأصواتهم، الإثنين، في انتخابات تشريعية ستحسم نتيجتها من سيتولى رئاسة الحكومة، من بين جاستن ترودو المنتهية ولايته والمحافظ الشاب أندرو شير.



وتفتح مراكز الاقتراع الأولى في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور شرقا عند الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (11:00 ت.ج).

وفي بلد يمتدّ على 6 مناطق زمنية، يدلي آخر الناخبين بأصواتهم في مقاطعة كولومبيا البريطانية شرقا حتى الساعة 02:00 ت.ج (الثلاثاء) فيما يتوقع صدور النتائج الأولية الإثنين بدءا من الساعة 23:00 ت.ج.

ودُعي نحو 27.4 مليون كندي لانتخاب 338 نائبا عقب حملة انتخابية غالبا ما شهدت توترات.

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وتعطي استطلاعات الرأي الأخيرة الحزب الليبرالي (وسط) بزعامة ترودو بين 31 و34% من نوايا التصويت، فيما تمنح المحافظين (يمين) بين 32 و33%، ولن تسمح هذه الأرقام لأي من الحزبين بتجاوز عتبة الـ170 مقعدا التي تضمن الأكثرية المطلقة.

ووجّه ترودو، الأحد، دعوة أخيرة لانتخابه لولاية ثانية، وقد بُحّ صوته بسبب مشاركته في عشرات التجمعات العامة.

وفي حال تشكيل حكومة أقلية، ينبغي على رئيس الوزراء إن كان ليبراليا أو محافظا، أن يعتمد على دعم أصغر الأحزاب للحصول على أكثرية في مجلس العموم.

ولم يعد ترودو البالغ 47 عاما يتمتع بميزة صغر السن؛ إذ يبلغ شير 40 عاما، ولا بميزة الحداثة التي أسهمت في وصوله إلى السلطة عام 2015.

وتراجعت شعبية ترودو بنهاية ولايته إثر قضية تدخل سياسي في آلية قضائية، كما أساءت إلى سمعته صور نُشرت في خضمّ الحملة الانتخابية، تُظهره متنكرا بشكل رجل أسود.