هزاع بن زايد في طوكيو للمشاركة في تنصيب الإمبراطور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في حفل تنصيب الامبراطور الياباني الجديد ناروهيتو، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، تلبية لدعوة رسمية من الحكومة اليابانية.

ومن المقرر إقامة حفل التنصيب في القصر الإمبراطوري، الثلاثاء.

ويشارك الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في هذه المناسبة إلى جانب ممثلي 195 دولة من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، وحوالي 2500 من كبار الشخصيات المحلية والأجنبية الذين تمت دعوتهم للحفل.

ويرافق الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة بالإمارات المبعوث الخاص إلى اليابان، وحمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.