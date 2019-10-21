إضراب لبنان وأطماع أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالإثنين 2019/10/21 12:36 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تتابعون: أكراد سوريا: تركيا تواصل خرق الهدنة واستخدام أسلحة محرمة دوليا، وعراقيون ينظمون وقفة احتجاجية بالشموع أمام الكونجرس ضد نفوذ إيران، وإرجاء توقيع الاتفاق بين حكومة السودان والجبهة الثورية للإثنين، و"التيار الوطني" يوافق على خطة الحريري الإنقاذية، واللبنانيون يدخلون إضرابا عاما.. المؤسسات تهدد موظفيها.
كما تقرأون أيضا: مساعٍ حكومية وبرلمانية بمصر لتطهير المؤسسات من الإخوان، وحاصباني لـ“العين الإخبارية": استقالة وزراء "القوات" ليست ضد الحريري، والخارجية الأمريكية ترصد جرائم نظام إيران في 6 سنوات، ورئيس مجلس "سوريا الديمقراطية" يكشف لـ"العين الإخبارية" عن أطماع أردوغان، وصحيفة بريطانية ترجح إرجاء بريكست حتى فبراير المقبل.
وفي الاقتصاد تطالعون: السودان يدعو أرامكو للاستثمار في بترول البحر الأحمر، وإنشاء 961 ألف شركة أجنبية في الصين باستثمارات 1.2 تريليون دولار، و20 شركة كورية جنوبية تعرض أحدث ابتكاراتها خلال "ويتيكس".
أما في الرياضة فيبرز: نجم يونايتد السابق يرشح هاري كين لحل أزمة الفريق.
وفنيا تتابعون: 5 أفلام ترصد رحلة نجوم عالميين في "القاهرة السينمائي"
كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.
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