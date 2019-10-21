الإثنين 21 أكتوبر 2019 الرئيس اللبناني بيروت - الخليج 365 أعلن الرئيس اللبناني، ميشيل عون، "أنه تبلغ ليل أمس باستقالات وزراء القوات".

واضاف في تصريحات - رصدها "الخليج 365" أنه "يجب البدء برفع السرية المصرفية عن الوزراء الحاليين والسابقين". Advertisements وقال رئيس الجمهورية اللبناني إن الاحتجاجات تعبر عن آلام الناس لكن ليس من العدل اتهام الجميع. وأطلق عون أول تصريح خلال الأزمة داعيا لرفع السرية المصرفية عن المسؤولين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يدعو لرفع السرية المصرفية عن المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.