عاجل.. توقيع الاتفاق بين الوفد الحكومي السوداني والجبهة الثورية في جوبا

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
توقيع الاتفاق بين الوفد الحكومي السوداني والجبهة الثورية في جوبا
الخليج 365 ـ متابعات
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أنه جرى توقيع الاتفاق بين الوفد الحكومي السوداني والجبهة الثورية في جوبا.
وكانت محادثات السلام بين الوفد الحكومي السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان - فصيل عبد العزيز الحلو- قد استؤنفت وذلك بعد تعثرها الأربعاء الماضي.
واختتمت اللجنة المشتركة المعنية بتحديد أجندة المفاوضات المكونة من وفدي الحكومة والجبهة الثورية لمفاوضات السلام اجتماعها الأول الذي عقدته في مقر المفاوضات في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وتناول الاجتماع سبل الدفع بالعملية السلمية وكيفية الانتقال من مرحلة إعلان المبادئ وبناء الثقة الذي وقعه الطرفان في جوبا في وقت سابق الى مرحلة الدخول في التفاوض حول القضايا الجوهرية المتعلقة بالمشكلة. بحسب وكالة السودان للأنباء.
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