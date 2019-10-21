شكرا لقرائتكم صحيفة: الاتحاد الأوروبي سيؤجل خروج بريطانيا حتى فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل خروج بريطانيا من التكتل حتى فبراير شباط 2020 إذا عجز رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن إقناع البرلمان باتفاق الانسحاب هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية إن التأجيل سيكون "مرنا" مما يعني أن بريطانيا يمكن أن تنسحب من الاتحاد أول نوفمبر تشرين الثاني أو 15 ديسمبر كانون الأول أو يناير كانون الثاني إذا أقر البرلمان الاتفاق قبل انتهاء فترة التمديد.

وأضافت الصحيفة أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى تتاح لحكومات دول الاتحاد الأوروبي الفرصة لتقييم احتمالات إقرار الاتفاق في البرلمان البريطاني قبل يوم الثلاثاء القادم.

وأبلغ دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي رويترز يوم الأحد أنه استنادا إلى التطورات في لندن فإن خيارات التمديد ستتراوح بين شهر إضافي، أي إلى آخر نوفمبر، ونصف عام أو أكثر.