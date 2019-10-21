شكرا لقرائتكم سندات لبنان الدولارية تهوي مع اتساع نطاق الاحتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر، اليوم الاثنين، عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد اتسع نطاقها، أمس الأحد، قبيل اجتماع لمجلس الوزراء بشأن تسريع خطى إصلاحات.

وهوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله عند 65.5 سنت، حسب ما أظهرته بيانات تريدويب، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي أربعة سنتات.

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وبدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، اليوم الاثنين، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري في محاولة للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، وسط أنباء عن رفض وزير الخارجية جبران باسيل القبول بالبند المتعلق بالكهرباء في الورقة "الإنقاذية".

وقد وصل رئيس الوزراء سعد الحريري إلى القصر الجمهوري في بعبدا للمشاركة في الجلسة الحكومية، فيما قالت الرئاسة اللبنانية على "تويتر" إن الرئيس ميشيل عون التقى الحريري قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك مع دخول التظاهرات في لبنان يومها الخامس ونزول نحو مليوني شخص إلى الشوارع، الأحد، تم توجيه دعوات إلى إضراب مفتوح وشل الحركة في كل أرجاء لبنان، اليوم الاثنين.