شكرا لقرائتكم إيران تعارض إقامة تركيا مواقع عسكرية بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، إن بلاده ترفض إقامة تركيا مواقع عسكرية في سوريا، مضيفاً أنه يجب احترام وحدة أراضيها.

وأضاف موسوي في مؤتمر صحافي أسبوعي، بثه التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة: "نحن نعارض إقامة أنقرة مواقع عسكرية في سوريا. يجب حل القضايا بالسبل الدبلوماسية، ويجب احترام وحدة أراضي سوريا".

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ووافقت تركيا، الخميس، خلال محادثات مع مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي على وقف هجومها في شمال شرق سوريا لخمسة أيام لإتاحة الفرصة للمقاتلين الأكراد للانسحاب من "منطقة آمنة" تهدف لإقامتها قرب حدودها مع سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده ستستأنف عمليتها العسكرية بشمال شرق سوريا "وستسحق رؤوس الإرهابيين" إذا لم يُنفذ الاتفاق المبرم مع واشنطن بشأن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة تنفيذا كاملا.

وعرضت إيران، الحليف الوثيق لرئيس النظام السوري بشار الأسد، إشراك الأكراد السوريين والحكومة السورية وتركيا في محادثات لفرض الأمن على الحدود التركية السورية بعد توغل الجيش التركي في شمال سوريا لمحاربة القوات الكردية.