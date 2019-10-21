فيضانات عارمة تضرب محافظة مابان في جنوب السودان

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن "الفيضانات الغزيرة غير المسبوقة في محافظة مابان بجنوب السودان أثرت على ما يقرب من 200 الف شخص، بمن فيهم اللاجئون والسكان المضيفون"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت ان "المنطقة المتضررة تقع في أعالي النيل، وتضم أكثر من 150 الف لاجئ من السودان".
وأشارت إلى أن مفوضية اللاجئين تعمل مع شركائها والسلطات المحلية، على الإسراع بدعم الطوارئ، قائلة إن "الناس يبحثون عن الأمان بعيدا عن مياه الفيضانات أينما وجدوا أرضا جافة، معظمها في جزر صغيرة إذ إن مستويات المياه غير المسبوقة غمرت مناطق شاسعة".
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