فيضانات عارمة تضرب محافظة مابان في جنوب السودان

أفادت مفوضية ​الأمم المتحدة​ السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن "​الفيضانات​ الغزيرة غير المسبوقة في محافظة مابان بجنوب ​السودان​ أثرت على ما يقرب من 200 الف شخص، بمن فيهم اللاجئون والسكان المضيفون"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء ​السعودية​.

وأوضحت ان "المنطقة المتضررة تقع في أعالي النيل، وتضم أكثر من 150 الف لاجئ من السودان".

وأشارت إلى أن ​مفوضية اللاجئين​ تعمل مع شركائها والسلطات المحلية، على الإسراع بدعم الطوارئ، قائلة إن "الناس يبحثون عن الأمان بعيدا عن مياه الفيضانات أينما وجدوا أرضا جافة، معظمها في جزر صغيرة إذ إن مستويات ​المياه​ غير المسبوقة غمرت مناطق شاسعة".