ارتفاع عدد قتلى انهيار سد في سيبيريا الروسية إلى 15 قتيلا

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "مسؤولين روس أعلنوا مقتل ما لا يقلّ عن 15 عاملًا في منجم للذهب، عندما انهار سد فغمرت المياه مخيمًا للعمال في منطقة نائية في ​سيبيريا​".

وتسبّبت ​الأمطار​ الغزيرة في تداعي السد واندفعت المياه عبره، لتجرّف غرفًا عدّة كان العمال يقيمون فيها على بعد نحو 160 كيلومترًا جنوبي مدينة كراسنويارسك.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المتحدث باسم "​الكرملين​" ​ديمتري بيسكوف​، إشارته إلى أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أمر باتخاذ الإجراءات الضروريّة كافّة لمساعدة المتضرّرين ومعرفة سبب الكارثة والحيلولة دون تأثر منطقة سكنية قريبة".