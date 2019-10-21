ثلاثة قتلى في التظاهرات في سانتياغو عاصمة تشيلي

أفادت سلطات العاصمة ال​تشيلي​ة عن مقتل ثلاثة أشخاص جراء حريق اندلع في سوبرماركت تعرض لأعمال تخريب ليل السبت الأحد في سانتياغو وسط ​تظاهرات​ و​احتجاجات​ عنيفة مستمرة منذ يومين.

وقالت رئيسة بلدية المدينة مارلا روبيلار "توفي ثلاثة أشخاص في حريق في سوبرماركت، اثنان قضيا حرقا والثالث نقل في حالة خطيرة إلى ​مستشفى​ حيث توفي".