مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في إقليم كتالونيا بإسبانيا

توجهت ​الشرطة​ في عاصمة إقليم ​كتالونيا​ الإسباني، ​برشلونة​، إلى أنصار استقلال الإقليم من ​مدريد​، بطلب إخلاء الساحة وسط المدينة. وحشدت الشرطة تعزيزات أمنية إلى منطقة التظاهرة. وبعد مرور ست ساعات على بدء ​الاحتجاجات​، استعدت الشرطة لتفريق المشاركين فيها، والذين يرددون شعارات معادية للحكومة المركزية ويرشقون عناصر ​الأمن​ بالعلب والزجاجات والبيض. واندلعت مواجهات بين متظاهرين يرتدون أقنعة و​قوات الأمن​ وسط برشلونة، مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لسجن قادة يدعون لاستقلال كتالونيا.

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